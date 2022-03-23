В NASA заявили, что Россия и США продолжат совместный эксперимент SIRIUS-2021

Соединённые Штаты и Россия продолжат проведение совместного эксперимента Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS по моделированию экспедиции на Луну. Об этом сообщила помощник руководителя NASA Кэти Лидерс.

«Мы провели несколько исследований в рамках изоляционного эксперимента. Это то, что можно сделать здесь, на Земле. И в настоящее время мы занимаемся этим совместно с нашими российскими партнёрами. Мы всё ещё проводим одно (исследование. — RT) с нашими российскими партнёрами, и мы готовимся провести ещё один раунд с ними», — приводит слова Лидерс ТАСС.

Она пояснила, что изоляционный эксперимент позволяет «понять, что можно сделать, чтобы лучше помочь находящимся в изоляции членам экипажа, а также их семьям».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России.

Корпорация «Роскосмос» определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.