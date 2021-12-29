Врач Руженцова заявила о повышенной вероятности заразиться «омикроном» в транспорте
«В связи с более высокой контагиозностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, например, в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе на предновогодних корпоративах, возрастает», — цитирует ТАСС Руженцову.
Она отметила, что наиболее высок риск инфицироваться от человека, у которого есть респираторные симптомы.
По её словам, социальная дистанция и ношение масок снижают вероятность инфицирования.
Ранее Татьяна Руженцова заявила, что «омикрон» способен активнее и быстрее поражать бронхи и лёгкие.