Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа всех стран к вакцинам
«Чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться», — написал Гебрейесус в статье для газеты «Известия».
По его словам, формирование чрезмерных запасов вакцин у некоторых стран нарушило принцип справедливости.
«Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии», — добавил он.
Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло до 278 971 239.