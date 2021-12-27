Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа всех стран к вакцинам

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что справедливый доступ к вакцинам поможет положить конец пандемии.

«Чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться», — написал Гебрейесус в статье для газеты «Известия».

По его словам, формирование чрезмерных запасов вакцин у некоторых стран нарушило принцип справедливости.

«Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии», — добавил он.

Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло до 278 971 239.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить