Глава ВОЗ заявил о необходимости равного доступа всех стран к вакцинам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что справедливый доступ к вакцинам поможет положить конец пандемии.

«Чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться», — написал Гебрейесус в статье для газеты «Известия».

По его словам, формирование чрезмерных запасов вакцин у некоторых стран нарушило принцип справедливости.

«Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии», — добавил он.

Ранее стало известно, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло до 278 971 239.