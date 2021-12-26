В «Роскосмосе» поздравили с успешным запуском в космос телескопа James Webb

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском в космос телескопа James Webb.

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа James Webb», — написал Струговец на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы.

Струговец также выразил надежду на успешное достижение телескопом точки L2.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал выведение в космос орбитального телескопа James Webb историческим событием.

25 декабря телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.