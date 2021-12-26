В «Роскосмосе» поздравили с успешным запуском в космос телескопа James Webb
«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа James Webb», — написал Струговец на своей странице в Facebook.
Он отметил, что 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы.
Струговец также выразил надежду на успешное достижение телескопом точки L2.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал выведение в космос орбитального телескопа James Webb историческим событием.
25 декабря телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.