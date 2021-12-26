В «Роскосмосе» поздравили с успешным запуском в космос телескопа James Webb

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском в космос телескопа James Webb.

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа James Webb», — написал Струговец на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы.

Струговец также выразил надежду на успешное достижение телескопом точки L2.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал выведение в космос орбитального телескопа James Webb историческим событием.

25 декабря телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить