Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа James Webb

Президент Соединённых Штатов Джо Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа James Webb с выводом его на орбиту.

«Поздравления NASA и всех, кто сделал возможным сегодняшний запуск телескопа James Webb», — написал он в своём Twitter-аккаунте. Он добавил, что данный проект является рискованным делом, «но большой риск приносит большие плоды». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал выведение в космос орбитального телескопа James Webb историческим событием. 25 декабря телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.