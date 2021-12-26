Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа James Webb
«Поздравления NASA и всех, кто сделал возможным сегодняшний запуск телескопа James Webb», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Он добавил, что данный проект является рискованным делом, «но большой риск приносит большие плоды».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал выведение в космос орбитального телескопа James Webb историческим событием.
25 декабря телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане.