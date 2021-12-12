Биолог рассказал о причинах появления деменции

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Кандидат биологических наук Семён Голошейкин назвал причины появления деменции и рассказал о способах её профилактики в интервью радио Sputnik.

По данным ВОЗ, этим заболеванием страдают более 55 млн человек. Синдром проявляется постепенной потерей когнитивных функций — со временем человек с трудом ориентируется даже в знакомой обстановке.

Голошейкин отметил, что чаще всего к деменции приводят нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения и нехватка определенных витаминов. Некоторые факторы повышают риск развития заболевания.

«Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности», — сказал он.

На развитие деменции также влияют и пагубные привычки — курение, злоупотребление алкоголем, нарушения режима сна и малоподвижный образ жизни.

Среди первых признаков эксперт отметил забывчивость, неспособность сконцентрироваться и снижение уровня абстрактного мышления.

«Ведётся дискуссия, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска её возникновения», — добавил биолог.

Для профилактики возникновения заболевания ВОЗ рекомендует поддерживать необходимый уровень физнагрузки, тренировать когнитивные навыки и способности, требующие вовлечения памяти и логики.

Ранее профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий Анна Боголепова рассказала о причинах проблем с памятью.

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