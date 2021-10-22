Корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Наука» на МКС

Короткая ссылка
Грузовой корабль «Прогресс МС-17», который накануне покинул Международную космическую станцию (МКС), повторно причалил к станции.

В ночь на четверг, 21 октября, он отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск», а позднее причалил к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

«Прогресс МС-17» стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». До этого к нему причаливал только пилотируемый корабль «Союз МС-18».

17 октября стало известно, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого находится первый в истории киноэкипаж, приземлился в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить