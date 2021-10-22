Корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Наука» на МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-17», который накануне покинул Международную космическую станцию (МКС), повторно причалил к станции.

В ночь на четверг, 21 октября, он отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск», а позднее причалил к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

«Прогресс МС-17» стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». До этого к нему причаливал только пилотируемый корабль «Союз МС-18».

17 октября стало известно, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого находится первый в истории киноэкипаж, приземлился в Казахстане.