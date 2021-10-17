Астронавты на МКС выполнят шесть выходов в открытый космос в 2022 году

Из американского сегмента Международной космической станции (МКС) в 2022 году планируется провести шесть выходов в открытый космос.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные программы NASA.

Согласно данным программы, два выхода намечаются в феврале. Первый из них выполнят американцы Томас Маршберн и Марк Ванде Хай, второй — Маршберн и американка Кайла Бэррон.

По два выхода из американского сегмента МКС ожидается в августе и ноябре.

С марта 1965 года земляне осуществили 435 выходов в открытый космос.

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