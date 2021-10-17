Астронавты на МКС выполнят шесть выходов в открытый космос в 2022 году
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные программы NASA.
Согласно данным программы, два выхода намечаются в феврале. Первый из них выполнят американцы Томас Маршберн и Марк Ванде Хай, второй — Маршберн и американка Кайла Бэррон.
По два выхода из американского сегмента МКС ожидается в августе и ноябре.
С марта 1965 года земляне осуществили 435 выходов в открытый космос.
Ранее сообщалось, что на МКС рассказали о сработавшей сирене.