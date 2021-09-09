В российском модуле «Звезда» на МКС сработала аварийная сигнализация
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«В 04:55 мск в служебном модуле «Звезда» российского сегмента МКС при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для устранения возможного задымления экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы.
В настоящее время все системы работают штатно, состав воздуха на борту соответствует штатным показателям, проинформировали в госкорпорации.
Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос.
Ранее сообщалось, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров выйдут в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» вечером 9 сентября.