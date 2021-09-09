В российском модуле «Звезда» на МКС сработала аварийная сигнализация

Аварийная сигнализация сработала в модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«В 04:55 мск в служебном модуле «Звезда» российского сегмента МКС при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для устранения возможного задымления экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы.

В настоящее время все системы работают штатно, состав воздуха на борту соответствует штатным показателям, проинформировали в госкорпорации.

Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров выйдут в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» вечером 9 сентября.