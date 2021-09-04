Рогозин назначил запуск спутников OneWeb на 14 октября
Генеральный дииректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что следующий запуск спутников связи OneWeb с космодрома Восточный назначен на 14 октября.
- globallookpress.com
- © Roscosmos
«14 октября запускаем», — передаёт ТАСС заявление Рогозина.
По его словам, будет запущено 36 космических спутников.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный.
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