В Казани состоится чемпионат DigitalSkills 2021 в сфере IT

В Казани с 21 по 24 сентября пройдёт третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию города.

Участники чемпионата будут соревноваться по 35 компетенциям — как классическим, так и FutureSkills.

В число классических компетенций входят веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, 3D-моделирование для компьютерных игр.

В свою очередь, к компетенциям FutureSkills относятся аддитивное производство, инженерия космических систем, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, программирование дронов, промышленная робототехника.

Ранее НСН сообщала, что в апреле в Москве прошёл международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».