Рогозин заявил о готовности помочь США в ситуации с кораблём Starliner

Короткая ссылка
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности направить российских специалистов для оказания помощи США в ситуации с американским космическим кораблём Starliner.
Рогозин заявил о готовности помочь США в ситуации с кораблём Starliner
  • РИА Новости

«Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин подчеркнул, что Центр Келдыша (головной научный институт российского ракетного двигателестроения) готов направить российских специалистов на предприятие — разработчик Starliner в США в случае, если поступит соответствующий запрос со стороны Вашингтона.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление Boeing, американская компания уведомила NASA, что демонтирует космический корабль CST-100 Starliner с ракеты-носителя Atlas V и вернёт его в сборочный цех для устранения неполадок.

В начале августа старт корабля Starliner к Международной космической станции был отложен на неопределённый срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить