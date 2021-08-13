Рогозин заявил о готовности помочь США в ситуации с кораблём Starliner

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности направить российских специалистов для оказания помощи США в ситуации с американским космическим кораблём Starliner.

«Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин подчеркнул, что Центр Келдыша (головной научный институт российского ракетного двигателестроения) готов направить российских специалистов на предприятие — разработчик Starliner в США в случае, если поступит соответствующий запрос со стороны Вашингтона.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление Boeing, американская компания уведомила NASA, что демонтирует космический корабль CST-100 Starliner с ракеты-носителя Atlas V и вернёт его в сборочный цех для устранения неполадок.

В начале августа старт корабля Starliner к Международной космической станции был отложен на неопределённый срок.