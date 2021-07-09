Эпидемиолог рассказал, что делать вакцинированным с нулевым титром антител
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио «Говорит Москва».
«Если после двух введений вакцины у вас нулевые титры антител, через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него (а такие категории есть), то нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа», — пояснил специалист.
Он отметил, что в организме важно наличие не общего количества антител, а именно тех, которые нейтрализуют вирус.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина ранее заявила, что антитела у человека начинают вырабатываться спустя неделю после получения первой прививки от COVID-19.