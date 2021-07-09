Эпидемиолог рассказал, что делать вакцинированным с нулевым титром антител

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В случае если после введения двух компонентов вакцины от коронавируса у человека нулевые титры антител, нужно привиться через полгода другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, замдиректора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Александр Горелов.
Эпидемиолог рассказал, что делать вакцинированным с нулевым титром антител
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио «Говорит Москва».

«Если после двух введений вакцины у вас нулевые титры антител, через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него (а такие категории есть), то нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа», — пояснил специалист.

Он отметил, что в организме важно наличие не общего количества антител, а именно тех, которые нейтрализуют вирус. 

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина ранее заявила, что антитела у человека начинают вырабатываться спустя неделю после получения первой прививки от COVID-19.

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