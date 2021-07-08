Начальник ЦПК имени Гагарина рассказал о подготовке космонавтов

Начальник ЦПК имени Юрия Гагарина Максим Харламов рассказал о подготовке космонавтов.

В беседе с kp.ru он отметил, что нынешних космонавтов так же, как и их предшественников, учат летать на реактивных самолётах.

«Потому что особенность профессиональной деятельности космонавта — это не только умение починить прибор или провести эксперимент. Главное — каждодневная, ежеминутная готовность к любого рода нештатным ситуациям», — заявил Харламов.

Как отметил эксперт, важно научиться действовать в критической ситуации, принимать правильное решение, а управление самолётом как раз формирует такие навыки.

Кроме того, все в команде космонавтов должны прыгать с парашютом и выполнять затяжные прыжки.

Ранее лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко в беседе с Inforeactor прокомментировал идею съёмок фильма в космосе.