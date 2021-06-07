Moderna запросила одобрение в ЕС вакцины от COVID-19 для подростков
- Reuters
«Мы рады сообщить, что мы подали заявку на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе», — говорится в заявлении гендиректора Moderna Стефана Банселя.
Такая же заявка подана в Минздрав Канады.
По данным второй фазы клинических испытаний, вакцина показала эффективность 100% среди данной возрастной категории.
Ранее регулятор США одобрил применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков 12—15 лет.
В марте Moderna объявила о запуске клинических испытаний вакцины от коронавируса на детях от шести месяцев до 11 лет включительно.