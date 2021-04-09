В МГТУ имени Баумана обсудили историческую роль России в освоении космоса

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На круглом столе в МГТУ им. Баумана обсудили историческую роль России в освоении космоса.
В МГТУ имени Баумана обсудили историческую роль России в освоении космоса
  • © NASA / Andrew Morgan

Об этом сообщает НТВ.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что задел, сделанный в советские годы, позволяет стране оставаться в ряде направлений на лидирующих мировых позициях.

«Я хочу привести пример последнего успеха в нашем научном космосе: это космический аппарат «Спектр-РГ», который был запущен в 2019 году с Байконура с двумя приборами — российским и немецким. Это приборы для исследования событий в далёком космосе в рентгеновском диапазоне», — сказал Сергеев.

По его словам, этот аппарат в течение нескольких месяцев выходил в так называемую точку Лагранжа и сейчас уже более года находится в этой области на дежурстве.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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