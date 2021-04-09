Эксперты рассказали подробности о питании в космосе

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Главный конструктор космического питания НИИ ПП и СПТ Виктор Добровольский рассказал подробности о питании в космосе.
Эксперты рассказали подробности о питании в космосе
  • © NASA / Roscosmos

«В сублимированном виде поставляются первые-вторые блюда, десерт, сок, чай, кофе, молоко. По сравнению с американскими астронавтами, у наших меню шире — например, только 15—20 видов первых блюд», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, специалист по питанию НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина Андрей Баландин отметил, что в знаменитых тубах поставляются только четыре наименования продуктов — горчица, мёд и два вида кетчупа. Основу питания составляют консервы и сублиматы.

«Откуда космонавты берут воду? Она у них есть благодаря специальной системе, которая улавливает конденсат из воздуха. Кроме того, с Земли на грузовых кораблях время от времени доставляют по два бака с водой по 210 л», — уточнил он.

Баландин также рассказал, что космонавтам доставляют свежие фрукты и овощи.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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