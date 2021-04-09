Диетолог рассказала, способствуют ли семена чиа похудению

Диетолог Анна Белоусова рассказала о пользе для организма семян чиа, а также о том, помогают ли они сбросить вес.

Похудеть, употребляя такие семена, можно, если при этом будет соблюдена низкокалорийная диета, сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Также они помогут в борьбе с лишним весом, если их добавить в молочные продукты, жирность которых составляет ниже 6%, но не менее 3,2%.

Белоусова отметила, что семена чиа не снижают уровень сахара, они замедляют его усвоение. Это также может помогать в снижении веса при правильном питании.

«Семена чиа можно добавлять в кефир, куда добавлены замороженные ягоды. Это вкусно, это хорошая очистка, хороший детокс. Если им дать распариться, тогда получится мягкий детокс, потому что они не будут раздражать стенки желудка», — поделилась диетолог.

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