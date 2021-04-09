Главврач рассказала, от чего зависит «космическое здоровье»
«Многие дети, конечно, мечтают о самой великой и мужественной профессии — стать космонавтом, но для этого, безусловно, нужно космическое здоровье. Оно зависит от очень многого — и от здоровья родителей, и, конечно, от того, как оказывают помощь врачи, особенно когда речь идёт о рождении ребёнка», — заявила она.
Она отметила, что в космонавтике есть понятие «старт в космос», а в перинатальном центре дают старт в жизнь многочисленным маленьким пациентам.
Ранее сообщалось, что RT 9 апреля проведёт стрим по случаю 60-летия полёта Гагарина в космос.