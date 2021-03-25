В РАН оценили роль науки во время пандемии

Президент Российской академии наук Александр Сергеев оценил роль науки во время пандемии.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

«Наука что-то умеет реально делать, делать достаточно быстро. И когда начинается такое время, будучи правильно организованной, даёт правильные решения, серьёзные ответы на те вопросы, которые ставятся», — заявил Сергеев на первой из серии встреч, посвящённых науке и проходящих в рамках Года науки.

Как отметил эксперт, в сложившейся ситуации важную роль сыграло то, что были известны платформы вакцин, на основе которых создавались вакцины от COVID-19.

«Мы должны озаботиться, чтобы был как можно более широкий задел на будущее. Это очень важный урок пандемийного года», — считает он.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.