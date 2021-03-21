РИА Новости: запуск спутников Galileo с «Союзом» отложен на ноябрь
«Старт ракеты «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и двумя спутниками Galileo из Гвианского космического центра отложен на ноябрь», — заявил источник.
По информации второго источника, запуск планируется в конце ноября.
Он уточнил, что перенос не связан с российскими средствами выведения.
Ранее сообщалось, что запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется провести в I квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ».