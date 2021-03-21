РИА Новости: запуск спутников Galileo с «Союзом» отложен на ноябрь

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Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo ракетой-носителем «Союз» перенсён на ноябрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

«Старт ракеты «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и двумя спутниками Galileo из Гвианского космического центра отложен на ноябрь», — заявил источник.

По информации второго источника, запуск планируется в конце ноября.

Он уточнил, что перенос не связан с российскими средствами выведения.

Ранее сообщалось, что запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется провести в I квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ».

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