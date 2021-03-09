На ВДНХ пройдут мероприятия в честь дня рождения Гагарина

На ВДНХ пройдут мероприятия в честь 87-летия со дня рождения космонавта Юрия Гагарина.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Специальная программа рассчитана на период с 9 по 14 марта. Запланированы мероприятия и онлайн, и офлайн.

«В программе — онлайн-викторина на страницах ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация» в соцсетях, а также экскурсии, кинопоказ, встречи с лётчиками-космонавтами. Офлайн-мероприятия пройдут в павильоне «Космос», попасть на них можно будет только по предварительной регистрации», — заявили в пресс-службе ВДНХ.

В частности, можно будет узнать о детстве и юности Гагарина, посмотреть на макеты скафандра СК-1, в котором космонавт совершил свой полёт, проследить развитие отечественной пилотируемой космонавтики.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбурге запустили акцию «60 дней до старта» в честь полёта Гагарина.