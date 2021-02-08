Врач рассказал, почему перенёсшим COVID-19 стоит опасаться туберкулёза

Врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев рассказал, почему перенёсшие коронавирус с большей вероятностью могут заболеть туберкулёзом.

О необходимости регулярных проверок на туберкулёз врач напомнил в эфире радиостанции Sputnik.

«Активация туберкулёза происходит, когда проявляются такие социальные проблемы, как снижение качества питания — допустим, переход на углеводную пищу. Особенно любители всевозможных экзотических индийских диет, где исключают белки и жиры, а наседают на углеводы — тут туберкулёз и поджидает. Больные, перенёсшие COVID-19, тоже ослаблены, а любое ослабление организма благотворно влияет на заражение туберкулёзом, палочкой Коха. Поэтому в любом случае надо обязательно проверяться, быть настороженным, если есть подозрение», — сказал эксперт.

Он напомнил о необходимости ежегодно делать флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки. Реакция манту выявляет лишь наличие антител к палочке Коха, уточнил врач.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.