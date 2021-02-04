Онколог допустил рост выявляемости рака из-за увеличения числа КТ

По итогам 2020 года выявляемость онкологических заболеваний может увеличиться благодаря большому количеству КТ-исследований, заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«Такого количества пациентов, которые подверглись компьютерной томографии (КТ) лёгких, у нас, пожалуй, ещё не было. Такие скрытые популяционные скрининги тоже имеют очень большое значение, и нам нужно принимать их во внимание. Думаю, что этот факт также скажется на росте показателя выявляемости онкологических заболеваний в 2020 году», — цитирует РИА Новости Каприна.

По его словам, исследование выявляет не только рак лёгких, но и метастазы других онкозаболеваний.

Также могут быть видны лимфоузлы, говорящие о наличии у человека неких патологий.

Ранее стало известно, что в России проведено более 103 млн тестов на выявление коронавируса.