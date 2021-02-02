В ВОЗ прокомментировали результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

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Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V», которые ранее были опубликованы научным журналом The Lancet.
В ВОЗ прокомментировали результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«Безопасные и эффективные вакцины — важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», — написал он в Twitter.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», подтвердив её высокую эффективность.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, комментируя публикацию, отметил, что россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин.

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