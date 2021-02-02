В ВОЗ прокомментировали результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V», которые ранее были опубликованы научным журналом The Lancet.

«Безопасные и эффективные вакцины — важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», — написал он в Twitter.

Safe and effective vaccines are a critical tool in the fight against #COVID19. I welcome the efficacy results from the interim analysis of the Russian #SputnikV phase 3 trial. Data sharing is an essential step in the assessment process for @WHO Emergency Use Listing. https://t.co/MzAnLAyxhh — Hans Kluge (@hans_kluge) February 2, 2021

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», подтвердив её высокую эффективность.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, комментируя публикацию, отметил, что россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин.