Гинцбург назвал COVID-19 круглогодичным заболеванием

Коронавирусная инфекция не является сезонной, как грипп, она круглогодична. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Александр Гинцбург, директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину от COVID-19.

Он отметил, что в случае с гриппом, который является сезонным заболеванием, нужно использовать вакцину, «которая может защитить на три-четыре месяца».

«Данное заболевание (COVID-19. — RT) не является сезонным, оно уже это показало, оно круглогодичное, оно хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью», — сказал он.

Как подчеркнул специалист, в центре им. Гамалеи «исходно планировали создавать вакцину, которая будет защищать не на три-четыре месяца, а будет защищать на год, на два, а может быть, и на больший срок».

«Это исходные наши предпосылки при создании вакцины «Спутник V»… Как показала история развития этого заболевания, мы были правы», — добавил он.

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.

Как отмечали в научном центре «Вектор», изменения, которые фиксируются в COVID-19, не превышают 0,1%.

Там заявляли, что мутации вируса происходят гораздо медленнее по сравнению с сезонным гриппом.