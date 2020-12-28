Гинцбург назвал COVID-19 круглогодичным заболеванием
- РИА Новости
Он отметил, что в случае с гриппом, который является сезонным заболеванием, нужно использовать вакцину, «которая может защитить на три-четыре месяца».
«Данное заболевание (COVID-19. — RT) не является сезонным, оно уже это показало, оно круглогодичное, оно хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью», — сказал он.
Как подчеркнул специалист, в центре им. Гамалеи «исходно планировали создавать вакцину, которая будет защищать не на три-четыре месяца, а будет защищать на год, на два, а может быть, и на больший срок».
«Это исходные наши предпосылки при создании вакцины «Спутник V»… Как показала история развития этого заболевания, мы были правы», — добавил он.
В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.
Как отмечали в научном центре «Вектор», изменения, которые фиксируются в COVID-19, не превышают 0,1%.
Там заявляли, что мутации вируса происходят гораздо медленнее по сравнению с сезонным гриппом.