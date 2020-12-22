Эксперт заявил о микроэволюции коронавируса
По словам эксперта, вирус находится в состоянии постоянной мутации.
«Сейчас идёт отбор тех вирусов, что быстрее начинают распространяться. Британский коронавирус более вирулентен, и в эту сторону отбор будет продолжаться до тех пор, пока есть в достаточном количестве люди не инфицированные, то есть не имеющие иммунитета», — заявил Волчков в эфире радио «Комсомольская правда».
Он уточнил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была весной, когда у людей не было иммунитета к инфекции.
«Сейчас доля людей с иммунитетом уже значительная, уже и вакцины подоспели. Я думаю, что скоро этому быстрому супервирулентному вирусу уже не на кого будет набрасываться», — добавил Волчков.
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