Эксперт заявил о микроэволюции коронавируса

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал ситуацию с новой разновидностью коронавирусной инфекции в Британии и заявил, что в данный момент происходит микроэволюция COVID-19.

По словам эксперта, вирус находится в состоянии постоянной мутации.

«Сейчас идёт отбор тех вирусов, что быстрее начинают распространяться. Британский коронавирус более вирулентен, и в эту сторону отбор будет продолжаться до тех пор, пока есть в достаточном количестве люди не инфицированные, то есть не имеющие иммунитета», — заявил Волчков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была весной, когда у людей не было иммунитета к инфекции.

«Сейчас доля людей с иммунитетом уже значительная, уже и вакцины подоспели. Я думаю, что скоро этому быстрому супервирулентному вирусу уже не на кого будет набрасываться», — добавил Волчков.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Британии.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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