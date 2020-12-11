Иммунолог оценил ситуацию с австралийской вакциной от коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о том, что участники испытания австралийской вакцины получили ложноположительные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию.

Как уточняется, при создании препарата учёные использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита.

«Что касается тестов на ВИЧ, реакция зависит, конечно, от того состава вакцинного материала, который использовался в разработке. А мы знаем уже, что вот этот новый коронавирус содержит фрагменты, похожие на фрагменты вируса иммунодефицита человека. Они не несут никакой опасности. Связано это с тем, что все ферменты, молекулы с похожими функциями, они одинаково устроены по строению», — сказал РИА Новости Жемчугов.

По его словам, задача исследователя, конструирующего тест-систему, заключается в том, чтобы избежать пересечений белков или фрагментов нуклеиновых кислот.

«Что касается практики, тут дело австралийцев. Понятно, что дело не в том, что их вакцина будет вызывать ВИЧ. Но перекрёстная реакция просто мешает работать. Просто дискредитирует эту вакцину. Как мы сможем проверять иммунный ответ на эту вакцину, если будет положительная реакция ещё и на ВИЧ», — уточнил Жемчугов.

Как пишет The Sydney Morning Herald, правительство, следуя рекомендациям врачей, расторгло миллиардное соглашение о покупке миллионов доз потенциальной вакцины после получения результатов исследования.

Отмечается, что над вакциной работали около 500 человек.

В середине августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что рассчитывает, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции станет обязательной.