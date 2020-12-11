Разработчики вакцины «Спутник V» готовы поделиться своими технологиями с Sanofi

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Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» готовы поделиться своими технологиями с французской корпорацией Sanofi. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутник V» в Twitter.
Разработчики вакцины «Спутник V» готовы поделиться своими технологиями с Sanofi
  • Reuters

«Спутник V» готов поделиться своими технологиями с Sanofi, чтобы помочь в разработке следующей вакцины. Партнёрство разных производителей — путь в будущее», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия подписала контракты на покупку потенциальной вакцины от коронавируса с несколькими компаниями, в том числе Sanofi-GSK.

В конце ноября Минздрав России сообщил, что российская сторона заключила договоры с Индией и Южной Кореей о передаче технологии производства «Спутника V». 

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