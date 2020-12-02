Мишустин поздравил Китай с посадкой аппарата на поверхность Луны

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи глав правительств двух стран, которая прошла по видеосвязи, поздравил Китай с удачной посадкой аппарата «Чанъэ-5» на поверхность Луны.

«Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда «Чанъэ-5» на поверхность Луны», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, данное событие является этапным достижением космической программы КНР.

Премьер-министр также выразил надежду, что сотрудничество России и Китая в области космоса продолжит динамично развиваться.

Ранее посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.

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