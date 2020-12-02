Мишустин поздравил Китай с посадкой аппарата на поверхность Луны
«Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда «Чанъэ-5» на поверхность Луны», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, данное событие является этапным достижением космической программы КНР.
Премьер-министр также выразил надежду, что сотрудничество России и Китая в области космоса продолжит динамично развиваться.
Ранее посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на видимой стороне Луны.