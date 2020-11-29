«ЭпиВакКороной» вакцинировали 50 добровольцев старше 60 лет

Уже 50 добровольцев старше 60 лет вакцинированы в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Это, наверное, самая важная часть исследования, поскольку мы проводим её на целевой аудитории старше 60 лет, для которой эта вакцина в первую очередь необходима», — сказал он в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping. Его слова приводит РИА Новости.

Максютов отметил, что исследование запущено, уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет, работа по данному направлению продолжается.

Ранее в центре «Вектор» рассказали, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует в 2021 году. Там отметили, что на существующем оборудовании будут производить до 5 млн доз препарата ежегодно, однако объём может быть увеличен.

Как подчёркивали в Кремле, процесс будет поэтапным — с учётом географии страны и «особенностей хранения субстанций».