Биолог рассказала о необычном последствии коронавируса

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 возможно повлияла на спад рождаемости в США. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Биолог рассказала о необычном последствии коронавируса
  • © REUTERS/Hannah McKay

«У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на 10—15%... Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — всё, детей рожать не будем», — сказала она в эфире на своём канале в Youtube.

Баранова считает странным, что спад рождаемости в США наблюдается уже сейчас.

Профессор также назвала возможные причины такой ситуации.

«Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребёнка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим», — отметила Баранова.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что в коронавирусе объединились особенности, которые встречаются у целого ряда других вирусов.

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