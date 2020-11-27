В «Роскосмосе» рассказали о сближении российского и индийского спутников

В «Роскосмосе» сообщили, что, согласно данным Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) ЦНИИмаш, 27 ноября в 04:49 мск «произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом «Канопус-В» действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 кг».

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