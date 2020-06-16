Герой Советского Союза Джанибеков поделился воспоминаниями о полёте Терешковой в космос

Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков поделился воспоминаниями о полёте Валентины Терешковой в космос.

«Это была очередная наша победа. Мы все тогда испытали большое внутреннее удовлетворение. И потом, люди поняли: если женщина полетела, значит, это профессия становится доступной широкому кругу населения», — заявил он в беседе с Nation News.

Как уточнил Джанибеков, его самого в отряде космонавтов на тот момент не было — он был лётчиком-инструктором.

«Но мы все тогда испытали гордость, что женщина может работать в космосе», — добавил он.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.