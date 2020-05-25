В РАН сообщили о планах отправить в 2021 году на МКС перепелиные яйца
«Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости», — цитирует РИА Новости Сычёва.
По его словам, в прошлом году было много вопросов о том, как решить задачу фиксации яиц в космосе.
Он пояснил, что «поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов».