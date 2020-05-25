В РАН сообщили о планах отправить в 2021 году на МКС перепелиные яйца

Директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв сообщил, что на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году планируется привезти инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов.

«Оборудование для исследования эмбриогенеза создано. Оно включает центрифугу, то есть яйца будут экспонироваться как в искусственной силе тяжести, так и в невесомости», — цитирует РИА Новости Сычёва.

По его словам, в прошлом году было много вопросов о том, как решить задачу фиксации яиц в космосе.

Он пояснил, что «поскольку для этого предполагается использовать формальдегид, то оборудование должно быть абсолютно безопасным для космонавтов».