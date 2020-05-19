Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
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- globallookpress.com
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
Он отметил, что на начальном этапе развёртывания будет выводиться по семь аппаратов за запуск, а затем по два-три для поддержания группировки в штатном составе.
Запуски будут производиться с космодрома Восточный.
Ранее первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.