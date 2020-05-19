Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

Генеральный директор спутниковой системы «Гонец» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») Павел Черенков сообщил о развёртывании новой российской спутниковой группировки.

«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».

Он отметил, что на начальном этапе развёртывания будет выводиться по семь аппаратов за запуск, а затем по два-три для поддержания группировки в штатном составе.

Запуски будут производиться с космодрома Восточный.

Ранее первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.