Вирусолог спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса

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Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 прежде всего касается людей, которые находятся в группе риска.
Вирусолог спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости

Он пояснил, что это врачи, работающие с инфицированными, люди, «которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей».

«Кассиры, например, билетёры. Волонтёры, безусловно. Водители такси», — отметил Зуев.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.

Также он отметил, что «возвращение к нормальной жизни» возможно будет только с появлением вакцины.

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