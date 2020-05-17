Вирусолог спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса
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Он пояснил, что это врачи, работающие с инфицированными, люди, «которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей».
«Кассиры, например, билетёры. Волонтёры, безусловно. Водители такси», — отметил Зуев.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
Также он отметил, что «возвращение к нормальной жизни» возможно будет только с появлением вакцины.