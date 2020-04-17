В России испытают робота для забора анализов на коронавирус

В России создан новый робот для бесконтактного забора анализов на коронавирус, разработка пока не отправлена на лицензирование в Роспотребнадзор, рассказал главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.

«Новый робот позволяет практически бесконтактно специалисту, который находится за стеклом, в помещении, где воздух разрежён, через специальные отверстия достичь глотки, не используя рук, с помощью удалённого контроллера. Взять непосредственно этот анализ и доставить его в пробирку», — сказал он РИА Новости.

По словам Пушкаря, аппарат сделан на платформе российского хирургического робота.

«Надо сначала, чтобы его восприняло медицинское сообщество в лице наших специалистов по эпидемиологии, по инфекции. Его нужно клинически испытать, это можно сделать достаточно быстро. Затем мы планируем, конечно, его отправить на лицензирование», — уточнил он.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что точность 11 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%.