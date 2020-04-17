В России испытают робота для забора анализов на коронавирус

Короткая ссылка
В России создан новый робот для бесконтактного забора анализов на коронавирус, разработка пока не отправлена на лицензирование в Роспотребнадзор, рассказал главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.
В России испытают робота для забора анализов на коронавирус
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

«Новый робот позволяет практически бесконтактно специалисту, который находится за стеклом, в помещении, где воздух разрежён, через специальные отверстия достичь глотки, не используя рук, с помощью удалённого контроллера. Взять непосредственно этот анализ и доставить его в пробирку», — сказал он РИА Новости.

По словам Пушкаря, аппарат сделан на платформе российского хирургического робота.

«Надо сначала, чтобы его восприняло медицинское сообщество в лице наших специалистов по эпидемиологии, по инфекции. Его нужно клинически испытать, это можно сделать достаточно быстро. Затем мы планируем, конечно, его отправить на лицензирование», — уточнил он.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что точность 11 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить