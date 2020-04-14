Рогозин анонсировал возобновление работы гидролаборатории ЦПК

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что гидролаборатория в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК), которая была закрыта на ремонт в 2014 году, возобновит подготовку космонавтов к выходам в открытый космос в конце апреля.
Рогозин анонсировал возобновление работы гидролаборатории ЦПК
  • ©gctc.ru

«Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина практически восстановлена», — написал Рогозин в своём Twitter.

Он отметил, что аквалангисты готовят макет многофункционального лабораторного модуля к испытаниям с участием космонавтов.

«Они начнутся 24 апреля с участием Героя России Сергея Рыжикова», — добавил Рогозин.

22 марта Дмитрий Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок.

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