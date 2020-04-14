Рогозин анонсировал возобновление работы гидролаборатории ЦПК
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«Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина практически восстановлена», — написал Рогозин в своём Twitter.
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина практически восстановлена. Аквалангисты готовят погруженный макет Многофункционального лабораторного модуля #МЛМ к испытаниям с участием космонавтов. Они начнутся 24 апреля с участием Героя России Сергея Рыжикова pic.twitter.com/FMkPCAkuMC— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 14, 2020
Он отметил, что аквалангисты готовят макет многофункционального лабораторного модуля к испытаниям с участием космонавтов.
«Они начнутся 24 апреля с участием Героя России Сергея Рыжикова», — добавил Рогозин.
22 марта Дмитрий Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок.