Рогозин анонсировал возобновление работы гидролаборатории ЦПК

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что гидролаборатория в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК), которая была закрыта на ремонт в 2014 году, возобновит подготовку космонавтов к выходам в открытый космос в конце апреля.

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«Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина практически восстановлена», — написал Рогозин в своём Twitter. Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина практически восстановлена. Аквалангисты готовят погруженный макет Многофункционального лабораторного модуля #МЛМ к испытаниям с участием космонавтов. Они начнутся 24 апреля с участием Героя России Сергея Рыжикова pic.twitter.com/FMkPCAkuMC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 14, 2020 Он отметил, что аквалангисты готовят макет многофункционального лабораторного модуля к испытаниям с участием космонавтов. «Они начнутся 24 апреля с участием Героя России Сергея Рыжикова», — добавил Рогозин. 22 марта Дмитрий Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок.