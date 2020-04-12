Кадыров: космонавты часть предполётной подготовки пройдут в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские космонавты будут проходить часть предполётной подготовки на базе Российского университета спецназа (РУС) в республике.

«Чеченская Республика поддерживает связи с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Есть договорённость, что часть предполётной подготовки космонавты будут проходить на базе Российского университета спецназа в Гудермесе», — написал Кадыров во «Вконтакте».

Глава Чечни поздравил лётчиков-испытателей, инженеров, конструкторов и космонавтов с Днём космонавтики.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днём космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).