Космонавт Сураев оценил перспективы освоения Луны

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Лётчик-космонавт, депутат Государственной думы Максим Сураев оценил перспективы освоения Луны.
Космонавт Сураев оценил перспективы освоения Луны
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Во время онлайн-эфира на базе медиагруппы «Патриот» он отметил, что Луна — единственный спутник Земли и если человечество хочет двигаться куда-то дальше, то нужно двигаться только через Луну.

«Более дальние перспективы — может быть, уже не на мою и не на вашу жизнь, это может быть Марс», — сказал Сураев.

По его мнению, космос — зона международного сотрудничества.

«Это намного выгоднее и намного рациональнее, когда весь мир объединяется и достигает совместных успехов в космосе», — цитирует Сураева ФБА «Экономика сегодня».

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал сообщение о том, что высоту орбиты Международной космической станции увеличат на километр.

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