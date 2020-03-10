«Роскосмос» перенёс запуск «Протона» из-за брака на конец мая

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Корпорация «Роскосмос» приняла решение перенести запуск ракеты «Протон-М» вместе со спутниками «Экспресс» на конец мая 2020 года из-за брака.
«Роскосмос» перенёс запуск «Протона» из-за брака на конец мая
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте корпорации.

«При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров... принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе «Протон-М», — указывается в заявлении.

Как уточняется в сообщении, новая система качества, разработанная в «Роскосмосе», выявила брак.

Ожидается, что устранение дефекта произведут прямо на Байконуре.

В заявлении подчёркивается, что в связи с произошедшим была организована комиссия, задачей которой станет расследование инцидента, а также установление ответственных за нарушение технологии. При этом сотрудники, которые вовремя обнаружили дефекты, будут поощрены за внимательность и профессионализм.

Ранее сообщалось, что российская частная компания «СПУТНИКС» совместно с предприятием «Роскосмоса» намерена в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности.

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