В павильоне «Космос» на ВДНХ покажут фильм RTД «Стать космонавтом»

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоится показ документального фильма телеканала RTД «Стать космонавтом».

7 марта в центре отметят 60-летний юбилей создания первого отряда космонавтов СССР, в числе которых были Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов и ещё девять героев.

В 14:30 в лектории «Кулибин Про» состоится показ документального фильма телеканала RTД «Стать космонавтом».

Спортивный врач Ирина Зеленкова, авиаинженер Андрей Сдатчиков и консультант по вопросам управления бизнесом Константин Борисов были в числе тех, кто подал заявку в отряд космонавтов, когда «Роскосмос» объявил открытый набор.

Съёмочная группа RTД следила за судьбой кандидатов и была вместе с ними на всех испытаниях.

О том, кто из них сможет обойти конкурентов и в итоге получит возможность полететь на орбиту, узнают гости лектория.

В апреле 2019 года на канале RTД вышел новый фильм «Стать космонавтом» о претендентах на места в лётном отряде.

Подробнее — в материале RT.