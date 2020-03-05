Космонавт Рязанский рассказал о первом выходе в открытый космос

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Космонавт Сергей Рязанский рассказал о первом выходе в открытый космос.
Космонавт Рязанский рассказал о первом выходе в открытый космос
  • © Максим Блинов / РИА Новости

«У меня с первым выходом, как и со всем остальным в жизни, достаточно своеобразно складывалось. Первый выход был с выносом олимпийского сочинского факела. Я настраивался, но когда выходил, было сказано: есть 10 минут на адаптацию, а через 15 минут начало прямой трансляции. Тут же забыл, что я в космосе, бросился расставлять камеры, которые должны это снимать», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, когда закончилась история с олимпийским факелом, ему сообщили, что есть перерыв в пять минут, и только тогда он осознал, что находится в открытом космосе.

Как отметил Рязанский, это потрясающе, поскольку видно свой космический дом и всю Землю.

«В иллюминаторе ты видишь только её часть, а тут, в остеклении шлема, могу увидеть всю планету, понять, что она точно круглая и очень красивая», — добавил космонавт.

Ранее Рязанский в беседе с kp.ru оценил состояние современной космонавтики.

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