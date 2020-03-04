В МИД России предупредили, что США могут разместить оружие в космосе
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- globallookpress.com
«Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала и, может быть, других государств — союзников США по НАТО. Это очень опасный сценарий», — приводит ТАСС его слова.
Ермаков отметил, что Россия и дальше будет предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий.
Ранее в МИД прокомментировали сообщения о сближении спутников России и США.