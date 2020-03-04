В МИД России предупредили, что США могут разместить оружие в космосе

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва не исключает выведения оружейных компонентов США и их союзников по НАТО в космическое пространство в скором времени.

«Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала и, может быть, других государств — союзников США по НАТО. Это очень опасный сценарий», — приводит ТАСС его слова.

Ермаков отметил, что Россия и дальше будет предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о сближении спутников России и США.