Космонавт Лазуткин рассказал о подготовке людей к полётам

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Герой России космонавт Александр Лазуткин рассказал, как проходит подготовка к полётам.
Космонавт Лазуткин рассказал о подготовке людей к полётам
  • © NASA/Роскосмос

«Подготовка к полёту — процесс интересный и трудный. Нужно было очень много учиться. Большой объём информации необходимо было заложить в свою память», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, экзамены в отряде — это отдельный рассказ. Их цель — найти пробелы в знаниях, поскольку важно, сколько космонавт знает, но ещё важнее то, чего он не знает.

«И здесь, в ЦПК, делают всё возможное, чтобы свести к минимуму область незнания. Для этого созданы все условия. Максимально доступны все специалисты, и у них всегда можно проконсультироваться», — сказал Лазуткин.

Также он добавил, что тренировки проходят в разных климатических зонах России.

«Там, где жарко, и там, где холодно. В пустыне, где нет воды, и в море, где её много. Такие тренировки интересны сами по себе. В обычной жизни вряд ли будет возможность засыпать, глядя на полярное сияние», — указал космонавт.

Ранее астроном Николай Лагин в беседе с ФАН оценил перспективы использования Международной космической станции.

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