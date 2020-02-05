На ВДНХ 8 и 9 февраля пройдёт День российской науки

На ВДНХ 8 и 9 февраля отметят День российской науки.

Как сообщает сайт «Москва 24», на 11 площадках выставки пройдут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвящённые высоким технологиям и научным дисциплинам.

Одной из главных площадок станет инновационно-образовательный комплекс «Техноград».

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, школьники смогут познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, а также узнать о востребованных в будущем профессиях.

«8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот «Теспиан». В этот же день в центре «Космонавтика и авиация» стартует новая тематическая экскурсия «Химия и космос», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Все запланированные мероприятия бесплатны.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе пройдёт неделя науки.