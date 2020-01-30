Путин наградил пережившего аварию ракеты «Союз» космонавта Овчинина

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Мужества пережившего аварию ракеты «Союз-ФГ» космонавта Алексея Овчинина.

«За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Овчинина Алексея Николаевича», — говорится в указе.

11 октября 2018 года Овчинин вместе с астронавтом Ником Хейгом на корабле «Союз МС-10» стартовал к МКС. Они не смогли выйти на орбиту из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» на третьей минуте полёта.

В октябре 2019 года Хейга наградили орденом Мужества.