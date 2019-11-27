Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур

На космодром Байконур доставлен космический корабль «Союз МС-16», запуск которого запланирован в апреле 2020 года. Об этом информирует Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16» доставлен на космодром Байконур для проведения предполётной подготовки», — заявили в РКК «Энергия».

Отмечается, что специалисты установили корабль в монтажно-испытательном корпусе, где он пройдёт процедуру приёмки и консервации.

«Запуск ТПК «Союз МС-16» с экипажем в составе участников 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции запланирован в апреле 2020 года», — сообщили в корпорации.

Ранее запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли на 6 декабря.