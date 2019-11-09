Назначен новый глава Совета по экспериментам на космических комплексах

«Роскосмос» и РАН назначили Александра Блошенко новым главой Координационного научно-технического совета по программам исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Назначить председателем Координационного научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах Блошенко Александра Витальевича — исполнительного директора по перспективным программам и науке», — говорится в решении.

Блошенко сменил руководителя полёта российского сегмента МКС, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьёва.

В марте были назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.